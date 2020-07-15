Голунов подал иск на 5 миллионов рублей к экс-полицейским, задержавшим его

Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к полицейским, которые принимали участие в его задержании 6 июня 2019 года. Деньги он планирует отдать на благотворительность.

Журналист настаивает на возмещении морального вреда. Кроме того, Голунов уверен, что полицейские лишь делали вид, что боролись с наркотиками, сообщает «Медуза». Поэтому они должны вернуть деньги, которые получили во время работы в отделе контроля за оборотом наркотиков.

Иск Голунова рассмотрят в рамках расследования по делу бывших полицейских, которых арестовали в январе 2020 года. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков.

Летом 2019 года журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотических средств. Но уже 11 июня уголовное дело прекратили, а Голунова признали полностью невиновным. Дело журналиста вызвало большой общественный резонанс.