Прокуратура выявила нарушения в клинике в Москве, где пациентка умерла после липосакции

Прокуратура Москвы в ходе проверки выявила ряд нарушений в клинике, где ранее пациентка умерла после липосакции.

Проверка выявила нарушения пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об основах охраны здоровья граждан, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

По каждому выявленному факту будут приняты меры прокурорского реагирования, указано в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что 35-летняя пациентка почувствовала себя плохо сразу после операции. Врачи медучреждения оказали ей реанимационную медицинскую помощь, но к сожалению она скончалась на операционном столе. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть женщины 1985 года рождения. По факту ее смерти было возбуждено уголовное дело.

Как установила прокуратура, женщина заключила с клиникой договор на услуги по проведению пластической операции на общую сумму свыше 450 тысяч рублей.