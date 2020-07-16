Москвичка умерла во время липосакции в частной клинике

По предварительным данным, операция длилась четыре-пять часов, после чего 35-летняя пациентка резко почувствовала себя хуже. В самой клинике не оказалось профессионалов, которые могли бы провести реанимацию. В результате женщина скончалась на операционном столе до приезда скорой помощи.

Сейчас в больнице работают специалисты СК, отметила «Газета.ru». Точную причину смерти покажут результаты судмедэкспертизы.