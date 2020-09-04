Прокуратура проверит красноярскую школу, где сфотографировали класс без ребенка-инвалида

Красноярская учительница не захотела фотографировать на 1 сентября ребенка-инвалида вместе со всем классом. Ситуацией заинтересовались в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство проверит соблюдение прав первоклассника-инвалида, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

«По результатам <…> будет дана правовая оценка исполнению учебным заведением требований законодательства об образовании», — говорится в опубликованном материале.

В случае необходимости, добавили в ведомстве, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Мама мальчика Анастасия Смирнова ранее рассказала, что еще до начала учебного года переживала, как встретят ее ребенка в школе. При обсуждении вопроса общей фотографии учительница предложила сделать два снимка класса — с сыном Анастасии и без него. В итоге так и произошло. Женщина назвала случившееся дискриминацией, но не стала винить в ситуации педагога.

В мэрии города ТАСС рассказали, что у учительницы небольшой опыт работы с детьми. С мальчиком будет заниматься другой преподаватель, который уже работал с ребятами с ограниченными возможностями.