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    04 сентября 2020, 08:50

    Прокуратура проверит красноярскую школу, где сфотографировали класс без ребенка-инвалида

    Александра Ломейко

    Красноярская учительница не захотела фотографировать на 1 сентября ребенка-инвалида вместе со всем классом. Ситуацией заинтересовались в региональной прокуратуре.

    Надзорное ведомство проверит соблюдение прав первоклассника-инвалида, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

    «По результатам <…> будет дана правовая оценка исполнению учебным заведением требований законодательства об образовании», — говорится в опубликованном материале.

    В случае необходимости, добавили в ведомстве, будут приняты меры прокурорского реагирования.

    Мама мальчика Анастасия Смирнова ранее рассказала, что еще до начала учебного года переживала, как встретят ее ребенка в школе. При обсуждении вопроса общей фотографии учительница предложила сделать два снимка класса — с сыном Анастасии и без него. В итоге так и произошло. Женщина назвала случившееся дискриминацией, но не стала винить в ситуации педагога.

    В мэрии города ТАСС рассказали, что у учительницы небольшой опыт работы с детьми. С мальчиком будет заниматься другой преподаватель, который уже работал с ребятами с ограниченными возможностями.

    Новости SMI.FM