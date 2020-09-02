Учительница из Красноярска захотела сделать фото класса без ребенка-инвалида

Начало учебного года — это всегда радостный праздник для учеников и их родителей. Однако жительница Красноярска Анастасия Смирнова после 1 сентября поделилась своей болью: ее сына-инвалида не стали фотографировать вместе с другими детьми. Об этом она рассказала «360».

Анастасия объяснила, что беспокоилась о том, как встретят ее ребенка в школе, еще до начала учебного года. Женщина говорила на эту тему с завучем. Смирнова попросила представительницу учебного заведения как-то подготовить родителей к тому, что в классе с их детьми будет учиться инвалид. Потом она переговорила и с будущим учителем. В частности, маму беспокоил вопрос общей фотографии.

«Давайте сфотографируем с Ваней и сфотографируем без него», — сказала педагог, утверждает собеседница «360».

Анастасии очень больно было это услышать. В итоге так все и получилось. Класс сфотографировался без Вани. Мама узнала об этом, когда родители опубликовали снимок в общем чате.

«Из всей школы подошла только завуч и сказала: „Я хочу с Ваней сфотографироваться“. И она сфотографировалась. Вот и все», — резюмировала жительница Красноярска.

При этом Смирнова просит не винить в случившемся учительницу.

Мы живем в такой стране, где долгое время у нас «не было» инвалидов вообще. Их прятали, их убирали. Учительница совсем не хотела меня обидеть. Человек живет в таком мире, в котором нет инвалидов. Она не знает, как может быть больно, когда невозможно зайти в какую-нибудь организацию, потому что там нет пандуса Анастасия Смирнова.

Женщина считает, что детям надо позволять общаться со сверстниками-инвалидами. Тогда во взрослом возрасте они будут относиться к данной теме по-другому. Потом эти выросшие дети будут создавать нормальные условия для людей с ограниченными возможностями и понимать, что «угол пандуса должен быть такой, чтобы коляска легко закатилась».

«Он такой же пацан [как и другие]. То, что сейчас происходит, это дискриминация. Не по отношению к моему ребенку, а по отношению ко всем. Когда инвалид интегрирован в общество, то дискриминация невозможна», — заключила Анастасия.

«360» дозвонился до директора школы и попросил прокомментировать случившееся.

«Такой ситуации не было», — заявила директор.

Она посоветовала обратиться за комментарием в главное управление образования.

«В любом случае разговор был между двумя людьми. Я не могу говорить, была она (ситуация — прим. ред.) или нет. Мое мнение, что мы не могли такого сказать», — подчеркнула руководитель школы.

В комитете образования Красноярска «360» подтвердили, что такой случай имел место быть.

«К сожалению, такая ситуация действительно произошла. Для педагога это новый опыт, раньше она не работала с особенными детьми. Сейчас конфликт исчерпан, о чем мама написала на своей странице в соцсети», — рассказал начальник пресс службы комитета Екатерина Усанова.