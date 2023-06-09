Общество 09 июня 2023, 00:42 Прокуратура проверит компанию Mars на финансирование ВСУ ТАСС: прокуратура Московской области проверит компанию Mars на финансирование ВСУ Pxhere

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Американскую компанию Mars проверят на предмет того, финансировала ли она ВСУ. Работу проведет прокуратура Московской области, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Компания владеет брендами Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и другими. Кроме того, она владелица брендов жевательных резинок Orbit и Wrigley’s. Также у производителя есть марки кормов для домашних питомцев.

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«Прокуратуре Московской области поручено провести проверку о противоправной деятельности ООО „Марс“, в частности проверить компанию на оказание финансовой поддержки Вооруженным силам Украины», — привело агентство слова своего собеседника.

Надзорное ведомство также выяснит, соответствует ли полученные доходы компании в России уплаченным налогам.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее призывал Генпрокуратуру проверить американскую компанию батончиков Mars на финансирование украинской армии. По его словам, иностранный производитель неоднократно публиковал в Сети данные о том, что любая прибыль от продажи их продукции в России будет направлена киевскому режиму.