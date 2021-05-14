Прокуратура Петербурга потребовала от Dolce & Gabbanа удалить рекламу с целующимися девушками

Официальный Instagram-аккаунт Dolce & Gabbana выложил ролик с целующимися девушками. Прокуратура Петербурга потребовала удалить видео из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Иск из-за публикации рекламного ролика прокуратура подала в Октябрьский районный суд Петербурга.

«Из иска следует, что в ходе проведенной проверки было установлено, что в сети Интернет <…> размещен видеоматериал, на котором содержится информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения», — привел ТАСС сообщение объединенной пресс-службы судов города.

Как уточнили в пресс-службе, суд решил оставить административное исковое заявление без движения до 7 июня.

В конце марта на видео компании пожаловался депутат Госдумы Анатолий Выборный. По его словам, размещенные в соцсети снимки попадают под статью КоАП об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних. Он подчеркнул, что доступ к фотографиям необходимо ограничить на территории России.

Речь идет о рекламе Dolce & Gabbana, снятой в поддержку американской организации Trevor Project. Целью проекта является предотвращение самоубийств среди молодежи нетрадиционной сексуальной ориентации.