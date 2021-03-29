Депутат попросил наказать Instagram-аккаунт Dolce & Gabbana за ЛГБТ-пропаганду

Депутат Госдумы Анатолий Выборный попросил Генпрокуратуру России проверить официальный Instagram-аккаунт Dolce & Gabbana. Ему не понравились фотографии с изображением пар нетрадиционной ориентации.

Депутат считает, что фотографии попадают под статью КоАП об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних, его нужно ограничен для просмотра детей на территории России. Об этом сообщили «Известия».

«Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер. Это настоящая атака на наш образ жизни, ценности и культуру. Даже больше подходит слово „агрессия“», — сказал депутат.

Выборный заявил, что Россия не «травит» гомосексуалистов и не преследует их, а хочет только установить заслон «для информационной атаки против российских ценностей».

Ранее Анатолий Выборный предложил ввести уголовную ответственность за провоцирование роста цен на продукты первой необходимости. Он считает6 что наказание должны понести те, кто распространяет заведомо ложную информацию о подорожании социально значимых товаров.