Прокуратура начала проверку после пожара в пятиэтажке в Химках

«По поручению прокуратуры Московской области Химкинская городская прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Маяковского», — говорится в сообщении.

Пожар произошел утром 29 ноября на чердаке дома. На место ЧП приезжал городской прокурор Денис Андреев по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, соблюдали ли уполномоченные лица законодательства о пожарной безопасности и в сфере ЖКХ.

Спасатели МЧС локализовали возгорание в 05:40, а открытое горение ликвидировали в 06:03. Пламя задело кровлю на стыке двух стоящих рядом жилых домов. С пожаром боролись 106 человек и 38 единиц техники. Площадь возгорания 500 квадратных метров.

Из-за пожара из дома эвакуировали 100 человек. Для них развернули пункт временного размещения в ближайшей школе. Предварительно, никто не пострадал.