Появилось видео с места пожара в Химках

Крыши двух жилых пятиэтажек загорелись в подмосковных Химках. Пожарные вывели на улицу 100 человек и уже ликвидировали возгорание. Место пожара засняли на видео.

На кадрах видно, что возле жилых домов стоят пожарные машины и скорая. Специалисты занимаются тушением, но огня на крышах уже не наблюдается.

Пожарные получили сообщение о возгорании на улицах Первомайской и Маяковской в 03:58. Там загорелись крыши двух стоящих рядом жилых домов.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли на площади 200 квадратных метров, [была] угроза распространения по зданиям. Эвакуированы 100 человек», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Позже огонь охватил уже 500 квадратных метров площади. Пожарные локализовали возгорание в 05:40, а открытое горение ликвидировали в 06:03. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Вопрос о возвращении жителей в квартиры будут решать после полного тушения пожара и проведения проверки здания. Всего на борьбу с пожаром отправили 106 человек и 38 единиц техники.