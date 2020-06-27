Прокуратура начала проверку после падения строительных кранов в Татарстане

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку после падения двух строительных кранов из-за шквалистого ветра. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

По данным ведомства, в Набережных Челнах в субботу вечером из-за сильного порыва ветра упали два 60-метровых строительных крана марки В34, пишет РИА «Новости». Первый инцидент произошел на строительной площадке в 34-м комплексе, второй — в 17-м комплексе поселка ЗЯБ. По предварительной информации, никто не пострадал.

По словам Галиева, в результате одного из происшествий были полностью разрушены пять гаражей, еще пять боксов и автомобиль получили серьезные повреждения.

«Прокуратура с привлечением контрольно-надзорных органов выяснит обстоятельства ЧП, а также способствовавшие им причины и условия», — заявил старший помощник прокурора Татарстана.

Надзорное ведомство, в частности, проверит соблюдение застройщиками требований законодательства при эксплуатации башенных кранов. Оно даст оценку соблюдению техники безопасности при ведении строительных работ. При этом также будет дана оценка принятых строительными компаниями мер с учетом ранее объявленного МЧС штормового предупреждения.

Дождь, град и шквалистый ветер обрушились на Татарстан в субботу, 27 июня. В республике объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие часы стихия не успокоится. В регионе продолжатся ливни и град. Шквалистый ветер будет достигать 25−27 метров в секунду.

Момент падения одного башенного крана попал на видео. На кадрах видно, как под дождем он медленно наклоняется в сторону, пока в конце концов не падает.