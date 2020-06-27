Сильный ветер повалил строительный кран в Татарстане. Видео

Дождь, град и шквалистый ветер обрушились на Татарстан в субботу, 27 июня. В Набережных Челнах от непогоды упал строительный кран. Момент происшествия попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как под дождем кран медленно наклоняется в сторону, пока в конце концов не падает.

По данным издания «Бизнес онлайн», в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас в республике объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие часы стихия не успокоится. В регионе продолжатся ливни и град. Шквалистый ветер будет достигать 25−27 метров в секунду.

Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что в городе остановлено трамвайное движение. Ветер повалил деревья и заборы.