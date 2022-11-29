Общество 29 ноября 2022, 22:25 Прокачку газа в Крым приостановят на три дня «Коммерсантъ»: газоснабжение ТЭС в Крыму приостановят на три дня из-за технических работ Pxhere

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Газоснабжение Крыма с материка остановят на три дня. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным издания, прокачку газа приостановят вечером 29 ноября из-за работ по врезке дополнительной компрессорной станции на газопроводе, которая должна компенсировать падение собственной добычи голубого топлива в регионе и создать резерв для поставок в подконтрольную России Херсонскую область.

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На данный момент Крым снабжается газом по трубопроводу мощностью 2,2 миллиарда кубометров. Обычных жителей полуострова работы по врезке никак не затронут. Однако поставки газа временно прекратятся на крупнейшие электростанции региона.

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Аналитики НАТО в конце ноября фактически признали причастность украинских силовиков к диверсиям на Крымском мосту в октябре. Они привели к гибели троих мирных жителей и обрушению двух автомобильных пролетов. Авторы материала, размещенного на сайте альянса, де-факто подтвердили агрессивные действия Украины. Они отметили, что такое поведение киевских властей может привести к еще большей эскалации конфликта.