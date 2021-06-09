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    09 июня 2021, 12:55

    Прокачка нефти в Польшу приостановится из-за работ на «Дружбе»

    Дарья Морозова

    Прокачка нефти в сторону Польши будет остановлена на четверо суток из-за работ на белорусском участке нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил ТАСС.

    По данным RT, это рассказал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

    «С 12:00 сегодняшнего дня «Гомельтранснефть» останавливает транспортировку на 96 часов в направлении Адамовой Заставы для проведения регламентных работ на белорусском участке «Дружбы», — рассказал он.

    Ранее нефтесодержащую жидкость заметили рядом с жилым домом в Ухте в Коми. Как сообщили местные власти, угрозы для людей и экологии нет.