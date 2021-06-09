Прокачка нефти в Польшу приостановится из-за работ на «Дружбе»

Прокачка нефти в сторону Польши будет остановлена на четверо суток из-за работ на белорусском участке нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил ТАСС.

По данным RT, это рассказал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«С 12:00 сегодняшнего дня «Гомельтранснефть» останавливает транспортировку на 96 часов в направлении Адамовой Заставы для проведения регламентных работ на белорусском участке «Дружбы», — рассказал он.

Ранее нефтесодержащую жидкость заметили рядом с жилым домом в Ухте в Коми. Как сообщили местные власти, угрозы для людей и экологии нет.