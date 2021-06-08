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    08 июня 2021, 11:40

    Нефть вышла на поверхность рядом с жилым домом в Коми. Видео

    Наза Салех Захи

    Нефтесодержащую жидкость заметили рядом с жилым домом в Ухте в Коми. Как сообщили местные власти, угрозы для людей и экологии нет.

    Жидкость, похожую на нефть, нашли вечером 6 июня у дома №20 на улице Куратова в Ухте. На место приехали сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС, а также отдела экологии местной администрации.

    «Предварительно установлено, что произошел естественный выход нефтесодержащей жидкости на поверхность. Угрозы жизнедеятельности населению и попадания в водные объекты нет», — сказано в сообщении.

    Видео с места ЧП опубликовали в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Доска позора/почета Ухта».

    Администрация Ухты подчеркнула, что специалисты будут наблюдать за аварийным участком. Нужно понять, не будет ли нефтесодержащая жидкость вытекать на поверхность и дальше. Сейчас место загрязнения оградили.