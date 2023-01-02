Общество 02 января 2023, 16:26 «Проявляли чудеса героизма». Военкор Коц — о мобилизованных россиянах в зоне СВО Военкор Коц сообщил, что мобилизованные россияне проявляли чудеса героизма в зоне СВО РИА «Новости»

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Мобилизованные россияне в зоне проведения специальной операции показывают себя с наилучшей стороны, проявляя порой чудеса героизма. Об этом сайту kp.ru сообщил военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, после попадания в окоп жизнь гражданского человека полностью переворачивается.

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«По колено в воде и грязи, все вокруг взрывается. К этому не можешь быть готов психологически. Но потом они привыкают и становятся матерыми вояками, которые проявляют чудеса героизма и получают государственные награды», — рассказал военкор.

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Коц отметил, что в основном речь идет об обычных людях из дальних регионов России.

«Проводя исторические параллели, армия мобилизованных выиграла Великую Отечественную войну, так как профессиональная армия закончилась уже в 1941-м. Это не может не радовать», — подчеркнул он.

Ранее Минобороны России показало на видео артиллерийскую подготовку мобилизованных россиян с применением 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б».