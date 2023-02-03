03 февраля 2023, 11:15
Производитель Barbie выпустит куклу со сколиозом
The Independent: производитель Barbie выпустит первую куклу со сколиозом
Американская корпорация Mattel, создающая популярные куклы Barbie, в ближайшем времени выпустит новую игрушку, у которой будет сколиоз. Об этом сообщило издание The Independent.
По данным источника, данным шагом компания подтверждает свои планы следовать принятой политике по вопросам инклюзивности.
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Кукла станет младшей сестрой Барби и получит имя Челси. Согласно появившимся в Сети концептам фигурки, у игрушки будет врожденный сколиоз, который она стремится исправить ношением медицинского корсета.
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Вице-президент Mattel Лиза Макнайт отметила, что таким образом компания старается предложить детям образы, в которых они могут увидеть самих себя.
«В разработке модели участвовал нейрохирург Люк Масицин, специалист по детским болезням позвоночника. Мы хотим с помощью кукол дать детям возможность развивать эмпатию и сострадание через игру», — сказала она.
Также Макнайт отметила, что компания хочет помочь детям со сколиозом не стесняться ношения медицинских корсетов и помочь им адаптироваться среди сверстников.
Ранее Mattel выпустила куклы Barbie со слуховым аппаратом.
Дети
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