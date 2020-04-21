Производитель заявил, что презерватив попал в кулич после упаковки

Жительница Краснодара обнаружила в пасхальном куличе использованный презерватив. Она приобрела его в «Магните» и уже отправила претензию производителю. Пресс-служба сети ответила «360», что провела расследование — такого просто не могло произойти.

Девушка купила кулич в семейном «Магните» еще 14 апреля, но разрезала его только на Пасху. И прямо во время семейного застолья в празднично выпечке обнаружили использованный презерватив. О своей находке жительница Краснодара рассказала в социальных сетях.

В беседе с «360» покупательница заявила, что уже обратилась к юристу и производителю кулича. Она отметила, что его выпускает сам магазин. По словам пострадавшей, официальный ответ должны подготовить через два дня.

Однако пресс-служба «Магнита» ответила на запрос «360» уже сегодня. Там заявили, что компания провела всестороннее внутреннее расследование. Они изучили записи камер видеонаблюдения в кулинарном цехе в день изготовления куличей и записи журналов о выпуске продукции. Кроме того, там провели собственно исследование, чтобы понять, мог ли презерватив попасть в выпечку, и какое воздействие на него оказывает высокая температура.

Результаты этих мероприятий указывают на то, что инородный объект, предъявленный потребителем, мог попасть в продукцию исключительно после ее изготовления и упаковки. Таким образом, доводы не нашли своего подтверждения. Мы обязательно доведем эту информацию до покупателя Пресс-служба «Магнита».

Многие пользователи раскритиковали автора поста сразу после того, как она его опубликовала. Они были уверены, что презерватив просто положили сверху — он не перенес бы такой высокой температуры и растворился. Однако покупательница заявила, что ничего не придумывала и действительно нашла это изделие в куличе.