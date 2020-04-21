Россиянка нашла презерватив в купленном куличе. Сетевые «эксперты» ей не поверили

«Кулич был куплен в семейном „Магните“ и торжественно разрезан в светлое пасхальное воскресенье. Внутри — о, ужас! — был обнаружен использованный презерватив. По печальному стечению обстоятельств именно этот кусочек кулича достался ребенку», — говорится в публикации.

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Автор поста заявила «360», что уже обратилась к юристу и составила претензию. К ней девушка приложила чек, упаковку и саму находку.

«Мы обратились к производителю, магазин сам выпускал куличи, сеть крупная по всей стране имеет магазины. Нам через два дня должны подготовить официальный ответ. В зависимости от этого будем думать. Если он нас удовлетворит, на этом закроем всю дискуссию. Если же нет — будем идти дальше», — рассказала девушка. Кулич она купила еще 14 апреля, а отведать его решили прямо на Пасху.

«Даже страшно подумать, и все это в условиях пандемии, когда производить продукты должны вообще в стерильной чистоте. Я бы даже таракана пережила, не так страшно было бы», — поделилась с подписчиками жительница Краснодара.

В комментариях люди скептически отнеслись к такой новости. Они считают, что «изделие номер один» просто положили сверху. Другие уверены, что презерватив не мог сохраниться — под действием температуры он бы просто растворился. Но нашлись и те, кто уже ничему не удивляется. Такие комментаторы советуют выпекать куличи дома. На обрушившуюся критику автор поста ответила, что это не фейк, и она ничего не придумывала.