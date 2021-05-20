Производитель мороженого опроверг дефицит из-за неготовности к новым требованиям

Компания «Чистая линия» заявила, что сообщения СМИ о ее якобы неготовности к началу производства мороженого с соблюдением новых требований маркировки не соответствуют действительности. В пресс-службе компании заверили, что всегда выполняют требования.

В компании заявили, что ее представители на совещаниях всегда открыто говорили о потенциальных трудностях, связанных с запуском системы маркировки «Честный знак». Но о неготовности к производству речи не шло. Предприятие своевременно отреагировало на требования правительства и заказало нужное оборудование для маркировки.

«Наша компания готова к запуску производства с учетом новых требований. Предусмотрев возможные риски, фабрика работает в усиленном режиме, что позволяет накопить резерв продукции до момента запуска всех производственных линий согласно требованиям постановления правительства. Таким образом, объем поставок в магазины не сократится. Потребители, как и раньше, смогут покупать любимое лакомство», — сообщили в компании.

Газета «Коммерсант» ранее сообщила, что почти 40% производителей мороженого в России могут не успеть начать маркировку своей продукции к 1 июня.