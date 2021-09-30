Лапша «Доширак» начала исчезать из магазинов в двух российских регионах

Лапша быстрого приготовления «Доширак» начала пропадать с полок магазинов в Красноярске и Волгограде. По словам продавцов, все дело в проблемах на производстве продукта.

В Красноярске ретейлеры предупредили, что «Доширак» будет поставляться ограниченными партиями из-за того, что завод в Рязани, который выпускал лапшу, приостановил производство, сообщил NGS24.

По данным издания, компания «Доширак Рус» в феврале собиралась инвестировать в завод 1,5 миллиарда рублей. Однако сейчас налицо проблемы с поставками.

Аналогичная ситуация сложилась и в Волгограде. О дефиците сообщил V1.ru со ссылкой на сотрудников сети магазинов «Покупочка». По словам представителей компании, в августе они получили письмо от производителя, завода «Доширак» в Рязани, о приостановке производства на небольшой срок. Там же производитель уточнил, что лапшу снова начнут производить 30 сентября.

В «Покупочке» заверили, что нехватка «Доширака» временная. У сети имеется запас этого продукта и в распределительном центре, и в магазинах. В крайнем случае покупателям предложили выбрать замену «Дошираку», потому что альтернативных вариантов много.