Происшествие с российскими кораблями в Испании вызвало недоумение в МИД

Ситуация с запретом захода российских кораблей в порт Сеуты получилась странная. Решение испанских властей противоречит духу Декларации о стратегическом партнерстве, которую страны подписали 12 лет назад. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России <...> в порт города Сеута. Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты», — приводит «Интерфакс» слова Захаровой.

Она отметила, что этот поступок руководства Испании противоречит Декларации о стратегическом партнерстве от 2009 года и конструктивно развивающемуся в последнее время взаимодействию стран.

Испания не разрешила большому противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному буксирному судну «Алтай» зайти в порт Сеуты. В испанском МИД позже заявили, что у российских моряков не было нужных документов, а в заходе в порт им никто не отказывал.