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    21 августа 2021, 16:11

    Происшествие с российскими кораблями в Испании вызвало недоумение в МИД

    Андрей Иванов

    Ситуация с запретом захода российских кораблей в порт Сеуты получилась странная. Решение испанских властей противоречит духу Декларации о стратегическом партнерстве, которую страны подписали 12 лет назад. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Происшествие с российскими кораблями в Испании вызвало недоумение в МИД

    «С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России <...> в порт города Сеута. Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты», — приводит «Интерфакс» слова Захаровой.

    Она отметила, что этот поступок руководства Испании противоречит Декларации о стратегическом партнерстве от 2009 года и конструктивно развивающемуся в последнее время взаимодействию стран.

    Испания не разрешила большому противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному буксирному судну «Алтай» зайти в порт Сеуты. В испанском МИД позже заявили, что у российских моряков не было нужных документов, а в заходе в порт им никто не отказывал.