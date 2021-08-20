МИД Испании нашел объяснение происшествию с российскими кораблями

Испанская сторона не отказывала российским военным кораблям во входе в порт Сеуты. Однако у моряков не было необходимых документов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД Испании.

«Официальный ответ министерства заключается в том, что Испания не отказывала во входе этим кораблям. Единственная проблема в том, что когда у них (российских моряков — прим. ред.) запросили необходимую документацию для того, чтобы пристать к берегу в порту Сеуты, они нам ее не предоставили», — рассказали агентству в ведомстве.

Накануне газета El Pais сообщила, что Испания не разрешила большому противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному буксирному судну «Алтай» зайти в порт Сеуты.

После этого гибралтарские наблюдатели сообщили в социальных сетях, что российские корабли встали на рейд в 46 километрах от алжирского побережья.