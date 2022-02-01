«Она медийное лицо, и ей все можно». Оскорбленный Собчак адвокат проиграл суд

Кунцевский суд Москвы отказал адвокату Эльнаре Троицкой в иске против блогера и журналистки Ксении Собчак в деле о защите чести и деловой репутации. Троицкая в беседе с «360» призналась, что ожидала этого решения, и пообещала подать апелляцию.

Она рассказала, что не смогла посетить заседание лично, поскольку была занята другим процессом.

«Первая инстанция еще не показатель, есть месяц на обжалование, будем подавать апелляции. Это не первое обжалование в моей жизни. Если смотреть на судебную практику Ксении, то суды второй инстанции часто меняют решение, можно на сайте Мосгорсуда посмотреть», — рассказала она.

Адвокат добавила, что у нее есть определенные зацепки, как развить дело. По ее словам, во время заседания судья запретил адвокату Собчак отвечать на вопросы истца.

«В возражении Ксения указала, что она медийное лицо и ей все можно, это я ожидала. Идем дальше, доказываем, опровергаем чужую позицию и показываем людям, как себя надо защищать», — заявила Троицкая.

Адвокат добавила, что женщины в России не защищены, им нужно ничего не бояться и идти вперед.

Напомним, во время форума ПМЭФ в 2021 году Собчак под видеозапись подошла к Троицкой и спросила: «Скажите, на какую панель вы пришли обсуждать, или вы журналист?». Троицкая оценила иск к блогеру в 50 миллионов рублей.