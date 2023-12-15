Общество 15 декабря 2023, 11:27 Прохожие помогли вытолкать застрявшую в снегу фуру в Москве Более десятка человек помогли вытолкать застрявшую в снегу фуру в Новой Москве

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В Новой Москве неравнодушные прохожие помогли водителю фуры выехать из сугроба. Видео появилось в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Грузовая машина застряла на дороге в поселении Сосенское. Выталкивать фуру вышли более десятка человек. На кадрах видно, как колонна помогает водителю.

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Кроме этого, в Сети появилось видео, как прохожие также вытолкали из сугроба машину скорой помощи в Химках. Автомобиль медиков застрял на дороге в деревне Брехово, неравнодушные жители вышли на подмогу.

На дорогах ожидаются пробки в девять баллов. Водителям порекомендовали отказаться от передвижения на личном транспорте.

По данным синоптика Евгения Тишковца, на ВДНХ зафиксировали высоту снега в 38 сантиметров, а метеостанция МГУ показала еще более впечатляющие показатели — 49 сантиметров.