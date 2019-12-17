Программу социального туризма для пенсионеров предложили в России

Программу туризма для пожилых граждан планируют запустить в России. Проект касается посещения ветеранами памятных мест. Проект назвали «Туризм для граждан старшего поколения», рассказал заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Игорь Фомин.

«Нужно начать с пилотной версии и посмотреть, как это будет работать. У нас есть хороший опыт на федеральном уровне — программа по детскому туризму, на которую выделяется около 300 миллионов рублей в год», — объяснил сенатор. Его слова привела газета «Известия».

Программы социального туризма для пожилых могут сегодня себе позволить далеко не все субъекты Федерации. Поэтому проект нужно выводить на всероссийский уровень. Впрочем, пока не известно, сколько средств потребуется на реализацию туристической отрасли для пенсионеров всей страны.

«Не все регионы могут себе позволить частично или полностью финансировать поездки пожилых людей. Поэтому идея создания соответствующей федеральной программы была поддержана и будет включена в план», — подчеркнул сенатор.

Надо создать для людей старшего поколения пилотные проекты, опробовать их и предложить регионам Валерий Рязанский Союз пенсионеров России.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике и «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский тем временем рассказал, что «Туризм для граждан старшего поколения» будет иметь общие черты с культурно-познавательными проектами Минкультуры для школьников.

«Мы давно говорим, что надо создать для людей старшего поколения пилотные проекты, опробовать их и предложить регионам. Например, проводить конкурсы, соревнования или викторины для пожилых граждан, а после отправлять победителей по выбранным маршрутам. При этом туры должны быть разнопрофильными», — заметил Рязанский.

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