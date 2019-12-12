Врач объяснил, почему российские мужчины долго не живут

Причиной неутешительной статистики врач назвал вредные привычки.

«Причина такой низкой продолжительности жизни у мужчин в нашей стране кроется в образе жизни. Они после выхода на пенсию прекращают любые виды физической активности, но зато сохраняют вредные привычки», — объяснил Конев.

После снижения физической активности привычная доза алкоголя, которая ранее не вызывала токсического эффекта, становится ядом. Мерами решения этой проблемы врач назвал ведение здорового образа жизни, рациональное питание, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек, сообщил портал «Дни.ру».

«Также дело в несвоевременном обращении к врачам, если что-то не так, потому как болячки неизбежно появляются в пожилом возрасте. Своевременное обращение к врачу позволит также продлить жизнь», — напомнил Конев.