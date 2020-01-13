Программу помощи ипотечным заемщикам решили продлить

Срок действия программы оказания помощи проблемным ипотечным заемщикам могут продлить в России. Проект постановления правительства подготовил Минфин.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, у ипотечников, которые оказались в сложной жизненной ситуации, появится возможность реструктурировать свои кредиты до конца 2020-го. Изначально эту программу собирались закрыть 31 декабря 2019 года.

Минфин пояснил, что не все заемщики, столкнувшиеся с жизненными проблемами и получившие право на поддержку, смогли вовремя заключить договоры о реструктуризации. Поэтому программу решили продлить.

Госпрограмма помощи отдельным категориям людей, взявшим жилье в ипотеку, появилась в России в 2015 году. Ее запустили после резкого падения курса рубля. Тогда больше всего пострадали заемщики с валютной ипотекой. Но помощь могут получать и рублевые должники.

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