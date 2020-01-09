Больше всего должников по кредитам оказалось среди водителей и продавцов

Более трети от всех должников составили водители, продавцы, охранники, официанты, слесари, монтажники, грузчики, сварщики и кладовщики.

9% просрочек пришлись на водителей, а 8,5% — на продавцов. Представители рабочих профессий составили 6%.

Также выяснилось, что именно эти категории несут наибольшую долговую нагрузку. Они отдают в среднем более 30% своей зарплаты на погашение кредитов. Среди офисных работников этот показатель составляет лишь 15-20%.

Отмечается, что меньше всего просрочек встречается у военнослужащих (0,6%), а также учителей и врачей (0,3%).

А недавно «360» писал о грядущем росте отказов в потребительских кредитах.