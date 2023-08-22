Важное 22 августа 2023, 18:01 Владимир Путин выразил надежду на новый рекорд по вводу жилья в 2023 году Президент Путин понадеялся на новый рекорд по вводу жилья в 2023 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин выразил надежду на новый рекорд по вводу жилья в эксплуатацию в 2023 году. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По мнению российского лидера, 3,7 миллиона семей в стране смогут улучшить свои жилищные условия. Президент уточнил, что в 2023 году объемы ввода жилья должны превысить прошлогодние 102 миллиона квадратных метров.

Реклама

«Ожидается, что по итогам текущего года 3,7 миллиона российских семей улучшат свои жилищные условия», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что объемы ввода жилых домов в 2021 году составили 92,6 миллиона квадратных метров. Президент выразил уверенность, что и в текущем году строительная отрасль России превысит прошлые показатели.

При этом Путин добавил, что сейчас есть вопросы, которые требуют особого внимания. Однако с учетом всех объективных факторов важно не сбавлять набранный темп.

Россия будет в обязательно порядке реализовывать долгосрочные планы до 2023 года, отметил глава государства. Он также указал выделить на эти цели дополнительные средства.