Программист Лисов вылетел в Россию из США. Он сидел в тюрьме за кибермошенничество

Российский программист Станислав Лисов вылетел в Москву из США после того, как он отсидел четыре года в тюрьме. Его признали виновным в кибермошенничестве.

«Он был одет в неприметную одежду, никаких наручников на нем не было. На лице была маска. Судя по всему, он был рад и доволен, что возвращается на родину. Выглядел, как человек, который рад, что возвращается домой», — рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь российского консульства в Нью-Йорке Алексей Топольский.

По словам Топольского, регистрация прошла успешно. Все, кто прибыл к стойкам регистрации, оказались на борту. Сейчас самолет уже вылетел из Нью-Йорка в Москву.

Станислава Лисова привезли в аэропорт сотрудники американских силовых структур. Он регистрировался и прошел на посадку в сопровождении правоохранителей.

Суд Нью-Йорка приговорил программиста Станислава Лисова в ноябре 2019 года к четырем годам заключения за кражу у банковских клиентов 850 тысяч долларов с помощью «трояна» NeverQuest. По версии следствия, он пытался похитить тем же способом еще 4,4 миллиона рублей. Кроме того, программиста оштрафовали на почти 500 тысяч долларов.

Лисову засчитали в срок наказания все время, что он находился под стражей. Его задержали в Испании в январе 2017 года и экстрадировали в США в январе 2018-го.