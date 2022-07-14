Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования в России

Минпромторг с 14 июля возобновил программы льготного автокредитования и лизинга в России с общим бюджетом 20,7 миллиарда рублей. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Российские банки и лизинговые организации готовы обеспечить запуск таких программ уже в июле.

«Субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, — 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России», — пояснили в Минпромторге.

В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей.

На электромобили Evolute, которые начнут производить на заводе «Моторинвест» в Липецке и продавать в сентябре 2022 года, предусмотрена скидка 35% от стоимости автомобиля (но не более 925 тысяч рублей).

Базовая скидка по программе льготного лизинга — 10% от стоимости машины, но не более полумиллиона рублей. Она будет распространяться на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства: УАЗ, Lada, ГАЗ, КамАЗ, «Урал». Скидка на электромобили также достигнет 35%, но не более 925 тысяч рублей на одну машину.

Ожидается, что к концу года продажи достигнут не менее 50 тысяч автомобилей по программе льготного автокредита и не менее 25,7 тысячи — по льготному лизингу.