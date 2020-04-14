Двукратное снижение спроса на ипотеку прогнозируют в апреле

В числе сдерживающих факторов — ужесточение условий кредитования. В сложившихся обстоятельствах банки начали увеличивать сроки рассмотрения заявок.

Также кредиторы стали отказывать работникам наиболее пострадавших отраслей экономики, таких как туризм, логистика и перевозки, развлечения, гостиничный бизнес, фитнес и т. д. В некоторых случаях отказ для них ставится даже по ранее одобренным заявкам, рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Центробанк временно разрешил банкам выдавать ипотечные кредиты онлайн, но снижение спроса эта мера вряд ли удержит. Однако, как считают эксперты, после завершения пандемии рынок восстановится.

Из-за ситуации с коронавирусом в стране стали популярными ипотечные кредиты без первого взноса. Россиян предупредили, что они несут скрытые риски.