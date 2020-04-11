Россиянам назвали скрытые риски ипотеки без первого взноса

Ипотечные кредиты без первого взноса стали популярными из-за ситуации с коронавирусом в стране. Россиян предупредили, что они несут скрытые риски

О том, чем именно рискуют люди, рассказала Ura.ru президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Она отметила, что обычно люди оформляют ипотеку после того, как накопят от 10 до 30% общей стоимости квартиры. Те россияне, которые оформляют кредит на недвижимость без первого взноса, по мнению Радченко, не умеют откладывать деньги.

Такой заемщик не подтвердит себя как дисциплинированного клиента — у него нет привычки откладывать. Как он будет в дальнейшем обслуживать ипотеку? Ирина Радченко.

Она уточнила, что по статистике именно такие клиенты в 1,5-2 раза чаще не выполняют свои обязательства по погашению кредита в сравнении с теми, кто сразу выплачивает первый взнос. Радченко отметила, что при разорении они намного легче расстаются с квартирами, потому что практически ничего за них не заплатили. Чаще всего обязательства перед банком они воспринимают как отношения арендатора с арендодателем.

Эксперт отметила, что при банкротстве клиента банк должен выставить квартиру на торги с серьезной скидкой. Если клиент, который взял ипотеку, выплачивал ее короткий срок и разорился, то банку не из чего будет снижать цену.

Радченко уверена, что предложения оформлять ипотеку онлайн или без первых взносов — это просто попытка банков хоть как-то удержаться в период кризиса, который сейчас происходит в мире из-за коронавируса.

«Проблема не в первых взносах, а в высоких ставках, турбулентности бизнеса и бедственном положении на рынке труда», — отметила эксперт. Она считает, что в данной ситуации помочь ипотечному сектору должно государство. Властям необходимо резко снизить ставки по ипотеке до 4,5%, а разницу компенсировать из бюджета.

Радченко посоветовала россиянам не торопиться оформлять ипотеку сейчас. Она отметила, что в текущей ситуации экономика слишком нестабильна и с каждым месяцем ее состояние может ухудшаться. Эксперт подчеркнула, что число представителей среднего класса в стране резко упадет, а именно они и являются основными клиентами ипотечного сектора. Тем россиянам, которые живут или станут жить «от зарплаты до зарплаты», об ипотеке сейчас не нужно даже задумываться.