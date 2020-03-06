В Гидрометцентре раскритиковали прогноз «Фобоса» с «малиновым» летом

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд раскритиковал прогноз центра «Фобос» о «малиновом» лете. По словам метеоролога, нужно ссылаться на конкретные цифры, «прежде чем заявлять, что погода будет классной».

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что этим летом погода будет теплой и не засушливой. По его словам, наступит «зона идеального климатического комфота».

«Лето получается очень классное. Я обозвал его малиновым, потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины», — сказал представитель центра погоды.

Вильфанд заявил «Газете.Ru», что «это все общие слова».

«В таких формулировках от Гидрометцентра вы точно не услышите прогноз погоды… Для этого нужно, наверно, видение какое-то особое иметь или быть связанным с космическими силами, обладать эзотерической информацией», — считает руководитель Гидрометцентра.

Ведомство предоставит свой прогноз погоды на лето до конца марта. При этом, отметил Вильфанд, вероятность ошибки составит около 35%.

Прошедшая зима оказалась самой теплой в России за всю историю наблюдений. Экстремально теплой была и температура на всем Северном полушарии.