В Гидрометцентре раскритиковали прогноз «Фобоса» с «малиновым» летом
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что этим летом погода будет теплой и не засушливой. По его словам, наступит «зона идеального климатического комфота».
«Лето получается очень классное. Я обозвал его малиновым, потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины», — сказал представитель центра погоды.
Вильфанд заявил «Газете.Ru», что «это все общие слова».
«В таких формулировках от Гидрометцентра вы точно не услышите прогноз погоды… Для этого нужно, наверно, видение какое-то особое иметь или быть связанным с космическими силами, обладать эзотерической информацией», — считает руководитель Гидрометцентра.
Ведомство предоставит свой прогноз погоды на лето до конца марта. При этом, отметил Вильфанд, вероятность ошибки составит около 35%.
Прошедшая зима оказалась самой теплой в России за всю историю наблюдений. Экстремально теплой была и температура на всем Северном полушарии.