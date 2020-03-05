Прошедшая зима стала самой теплой в истории России

Прошедшая зима стала самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений. На всем Северном полушарии температуры тоже были экстремальными.

Зимняя погода сезона-2019/2020 побила температурный рекорд, установленный в 2015–2016 годах. Об этом на пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, которого процитировал ТАСС.

«Температура зимы на всей территории России была экстремальной», — подчеркнул он. По словам Вильфанда, значения на 1,3 градуса превышали предыдущие рекордные показатели. Экстремально теплой синоптик назвал температуру на всем Северном полушарии. Ее среднее значение совпало с показателями зимы 2015–2016 годов.

При этом специалист подчеркнул, что пока не стоит связывать аномальную зиму с глобальным потеплением. Этот факт еще надо доказать. Ученым на это потребуется минимум пара лет.

В Метеобюро Москвы жителям столичного региона пообещали тепло уже на первой неделе марта. Днем столбики термометров покажут до 10-12 градусов выше нуля. Тепло принесут воздушные массы со Средиземноморья.