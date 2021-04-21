Профсоюзы с иностранным финансированием предложили ликвидировать в РФ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ликвидировать политические профсоюзы, получающие иностранное финансирование. Инициатива была направлена генпрокурору Игорю Краснову, сообщил сайт RT.

По словам специалиста, профсоюз призван защищать социально-трудовые права граждан страны. При этом некоторые учредители используют их в политических целях. Так, весной этого года межрегиональный профсоюз «Альянс врачей»* официально признали организацией, выполняющей функцию иноагента.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения новой законодательной нормы, в соответствии с которой профсоюзная организация будет подлежать ликвидации как юридическое лицо в случае ведения политической деятельности и получения финансирования из иностранных источников», — говорится в письме.

Ранее двух россиян объявили в розыск в Чехии. Как сообщила пресс-служба МВД страны. Они использовали российские документы на имя Александра Петрова и Руслана Боширова.

*«Альянс врачей» — организация, которую Минюст России включил в реестр выполняющих функции иностранного агента НКО.