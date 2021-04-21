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    21 апреля 2021, 10:29

    Профсоюзы с иностранным финансированием предложили ликвидировать в РФ

    Полина Петрова

    Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ликвидировать политические профсоюзы, получающие иностранное финансирование. Инициатива была направлена генпрокурору Игорю Краснову, сообщил сайт RT.

    Профсоюзы с иностранным финансированием предложили ликвидировать в РФ

    По словам специалиста, профсоюз призван защищать социально-трудовые права граждан страны. При этом некоторые учредители используют их в политических целях. Так, весной этого года межрегиональный профсоюз «Альянс врачей»* официально признали организацией, выполняющей функцию иноагента.

    «В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения новой законодательной нормы, в соответствии с которой профсоюзная организация будет подлежать ликвидации как юридическое лицо в случае ведения политической деятельности и получения финансирования из иностранных источников», — говорится в письме.

    Ранее двух россиян объявили в розыск в Чехии. Как сообщила пресс-служба МВД страны. Они использовали российские документы на имя Александра Петрова и Руслана Боширова.

    *«Альянс врачей» — организация, которую Минюст России включил в реестр выполняющих функции иностранного агента НКО.