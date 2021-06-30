Профсоюз столичных таксистов поддержал идею не подключать к агрегаторам неопытных водителей

Закрытие таксистам со стажем менее трех лет и с иностранными правами доступа к агрегаторам является правильной инициативой. Профессиональные качества водителей от этого только улучшатся, отметил в беседе с «360» председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров.

В ГИБДД предложили запретить давать доступ к агрегаторам такси водителям со стажем менее трех лет и с иностранными правами. А машины могут оснастить программой, которая ограничит время работы водителя. С такой инициативой выступил начальник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

Глава профсоюза столичных таксистов заявил, что такое предложение можно только поприветствовать.

«Профессиональные качества водителей улучшатся. А следовательно, и безопасность», — сказал Макаров.

Количество таксистов в таком случае вряд ли сократится, потому что на место тех, кто не будет соответствовать новым требованиям, придут другие водители.

Агрегаторам при этом без разницы, работают у них водители с российскими или иностранными правами.

«Агрегатору все равно. Он стрижет свой процент. И у них аппетиты растут изо дня в день, увеличивая продолжительность работы на линии. Поэтому им абсолютно все равно, на каком языке: хоть на китайском, хоть на русском, хоть на древнешумерском», — сказал Александр Макаров.

Сейчас водителям со стажем менее трех лет ничего не мешает стать таксистом. Если человек получил водительские права в ГИБДД, значит, прошел подготовку и сдал экзамен. Агрегаторы не обращают внимания на то, какой у него опыт вождения, заявил Макаров.