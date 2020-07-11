«Придется сменить вид деятельности»: названы самые востребованные после пандемии профессии

За время пандемии коронавируса многие лишились своих должностей на работе и ищут вакансии. Специалисты Института прогрессивного образования провели исследование и выяснили, какие профессии будут самыми востребованными, когда жизнь придет в норму.

«Многим придется сменить или сочетать виды деятельности, вложиться в переобучение и сертификацию таких навыков, которые считались частью хобби, побочным заработком или вовсе были забыты со времен получения „корочки“ в техникуме», — рассказала RT директор института Анна Маркс.

Она добавила, что временные работы станут одним из трендов периода после коронавируса. При этом эксперты отмечают, что самыми востребованными на рынке труда будут медработники.

Без работы не останутся и квалифицированные антикризисные менеджеры, а также различные IT-специалисты. Еще в список популярных будут входить SMM-менеджеры, маркетологи, аналитики big data и те, кто разбирается в цифровой трансформации бизнеса.

Многим компаниям потребуются менеджеры по продажам, из-за упавшего спроса. Кто-то будет продолжать искать курьеров, водителей и операторов кол-центров. Кроме того, востребованными будут строители, так как вырос спрос на загородные дома и активность в жилищном строительстве восстанавливается.

По словам экспертов, за время пандемии многие начали заниматься собственным развитием. Таким людям пригодятся психологи, коучи и няни.