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    01 ноября 2021, 09:07

    Проезд за полцены предложили ввести для вакцинированных от коронавируса

    Депутат Госдумы Власов предложили сделать проезд в общественном транспорте для вакцинированных дешевле на 50%

    Анастасия Калинина

    В Госдуме предложили ввести скидку 50% на проезд на общественном транспорте для привитых от коронавируса россиян. Скидка, по их мнению, должна действовать шесть месяцев после вакцинации. Об этом сообщил RT.

    Проезд за полцены предложили ввести для вакцинированных от коронавируса

    «В связи с этим прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50-процентной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации», — написал депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова.

    Депутат также отметил, что на фоне роста заболеваемости на федеральном уровне было принято решение об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, федеральные и региональные власти продолжают выработку и реализацию мер поддержки людей в целях стимулирования прохождения процедуры вакцинации.

    Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что для вакцинации детей концентрацию «Спутника V» уменьшат в 5-10 раз. В конце сентября Минздрав России получил из Центра имени Гамалеи документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков.