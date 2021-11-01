Проезд за полцены предложили ввести для вакцинированных от коронавируса

В Госдуме предложили ввести скидку 50% на проезд на общественном транспорте для привитых от коронавируса россиян. Скидка, по их мнению, должна действовать шесть месяцев после вакцинации. Об этом сообщил RT.

«В связи с этим прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50-процентной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации», — написал депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Депутат также отметил, что на фоне роста заболеваемости на федеральном уровне было принято решение об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, федеральные и региональные власти продолжают выработку и реализацию мер поддержки людей в целях стимулирования прохождения процедуры вакцинации.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что для вакцинации детей концентрацию «Спутника V» уменьшат в 5-10 раз. В конце сентября Минздрав России получил из Центра имени Гамалеи документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков.