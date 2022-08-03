Проезд депутатов Жуковского на крыше поезда назвали выездным заседанием

Поездка депутатов Совета городского округа Жуковский — это часть выездного заседания на местное АО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» (ППЖТ). Другим способом передвигаться по его территории невозможно. Депутаты находились на специально оборудованной платформе, предназначенной для пассажиров. Об этом «360» рассказала начальник организационно-правового отдела аппарата Совета депутатов городского округа Жуковский Елена Джус.

Она подчеркнула, что такие выездные заседания депутаты проводят регулярно. За три года работы они так же осмотрели, городской парк, стадион, водозаборный узел, другие учреждения. В июле этого года депутаты отправились с выездным заседанием на ППЖТ.

«У компании в собственности есть несколько локомотивов, грузовые платформы и есть специально оборудованная платформа для перевозки пассажиров. Вот это та самая платформа, которая видна на фотографиях», — подчеркнул Елена Джус.

Глава управления добавила, что пути, по которым идут составы, также принадлежат компании. При этом состав, к которому прицепили пассажирскую платформу с депутатами, двигался по промзоне. В город поезд не выезжал.

«Учитывая специфику этого предприятия, передвигаться по нему иным способом, кроме как на платформе, невозможно. <…> Там ни пешком пройти, ни на машинах проехать», — подчеркнула Елена Джус.

Она пояснила, что сначала депутаты посетили депо, где осмотрели локомотивы и оборудование. А потом отправились в поездку по путям, чтобы увидеть работу переездов.

«Когда мы заехали глубоко в лес, где никого нет, ни города, ни людей, время уже было нерабочее. Поэтому устроили небольшой пикник. Ничего в этом особенного нет», — добавила представитель Совета депутатов. Елена Джус подчеркнула, что после депутаты на этой же платформе вернулись в депо.

Отдельно она отметила, что ей непонятно, кто решил разжечь эту историю. Руководитель управления подчеркнула, что неизвестно, как съемка с городских камер оказалась в открытом доступе.

«То есть это надо сделать специальный запрос, определить, чьи это камеры. Такой спецзаказ, чтобы разжечь и раздуть из пустого вот эту историю. То, что была вброшена вот эта фотография, — это нечистоплотность наших коллег. Потому что этот снимок был в личном чате депутатов, в личном пользовании, в архиве. Мы считаем, что это очень некорректно — использовать подобные снимки», — отметила она.

Видео и фото с железнодорожным составом, к которому прицепили пассажирскую платформу с депутатами совета Жуковского, разошлись по социальным сетям. Изначально в организационно-правовом отделе муниципального парламента заявили, что это было частное мероприятие.