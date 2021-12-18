Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

Российский предприниматель Владислав Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США. Об этом сообщило швейцарское Федеральное управление юстиции.

«Восемнадцатого декабря Владислав Клюшин был экстрадирован в США. Американские полицейские задержали его в Цюрихе и сопровождали во время полета в США», — говорится в заявлении ведомства.

В пятницу, 17 декабря, Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу адвокатов россиянина, арестованного по запросу США, на решение о его выдаче Штатам. По данным РИА «Новости», решения данного суда не могут быть обжалованы.

В свою очередь, пресс-секретарь посольства РФ Владимир Хохлов рассказал агентству, что работающие с Клюшиным юристы направили жалобу в ЕСПЧ, где просят, в числе прочего, остановить экстрадицию бизнесмена в США.

Также российское посольство направило ноту в Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, где обращается внимание на то, что до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по осуществлению экстрадиции должны быть приостановлены.

Владислава Клюшина арестовали 21 марта в Швейцарии. Запрос на его арест направили США. Там его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами, которую он осуществлял на основании похищенной и непубличной информации с участием сообщников.

Клюшин является учредителем компании, занимающейся информационными технологиями в отрасли медиамониторинга.

Ранее сообщалось, что в Россию из Испании экстрадированы предполагаемый организатор преступного сообщества и адвокат, который обвиняется в получении многомиллионной взятки, оба граждане РФ.