Проезд автобусов и грузовиков ограничили на трассе в районе Читы из-за паводка

Движение автобусов и грузовиков временно ограничили на девятом километре федеральной автодороги «Амур» Чита — Хабаровск. Паводковые воды вышли на проезжую часть, сообщило в Telegram Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

«Для объезда необходимо воспользоваться региональной автодорогой „Обход города Читы“. Движение легкого транспорта осуществляется в штатном режиме. Дорожные службы осуществляют мониторинг ситуации», — добавили в ведомстве.

Состояние проезда на федеральных трассах посоветовали уточнять в ситуационном центре ФКУ Упрдор «Забайкалье» по телефону: 8 (3022) 36-49-96.

Накануне власти Читы объявили экстренное предупреждение из-за паводка.

Источник фото: ГУ МЧС Забайкальского края

В городе прекратилась работа троллейбусов, перекрыт автомобильный мост, соединяющий центр Читы с несколькими спальными районами. Местных жителей начали готовить к вероятной эвакуации. Маломобильных людей размещают в безопасных пунктах.