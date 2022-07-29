Власти Читы объявили экстренное предупреждение из-за паводка

В Чите администрация города объявила экстренное предупреждение из-за подъема уровня воды в реке Читинка. В настоящий момент существует угроза подтопления улиц. Об этом написал ОТР.

Местных жителей уже подготавливают к возможной эвакуации. Маломобильных людей размещают в безопасных пунктах.

На данный момент в городе остановлена работа троллейбусов. Власти перекрыли автомобильный мост, который соединяет центральную часть города с несколькими спальными районами. По данным синоптиков, в предстоящие выходные ситуация может ухудшиться.