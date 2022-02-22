Проект о штрафах за неправильное обращение с животными назвали преждевременным

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов назвал инициативу о штрафах за неправильное обращение с животными преждевременной. Политик отметил, что для того, чтобы реализовать этот проект, сперва необходимо подготовить инфраструктуру. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В первую очередь, по словам депутата, необходимо создать площадки для выгула и поставить специальные контейнеры для отходов жизнедеятельности животных. Кроме того, каждый субъект РФ должен сам определять лимит на домашних животных в квартире.

«Ненадлежащее содержание питомцев должно регулироваться ветеринарными правилами. Если здесь всех чухом регулировать, то будет как в некоторых субъектах Российской Федерации, которые уже пытались принять максимальное допустимое количество кошек и собак в квартире, которое может содержать человек. Если у тебя однокомнатная квартира — извини, ты одну кошку можешь завести, а две — сначала денег накопи на двухкомнатную квартиру и потом заводи. Я категорический противник имущественных цензов. Если хозяин неадекват, то он и в двухсотметровой квартире в чулане запрет свою собаку и на две недели уедет в командировки. Но в то же время, вот эти ужасные истории, когда мы сейчас находим квартиры, в которых по 70 собак содержатся — они тоже недопустимы», — пояснил свою позицию политик.

Депутаты Московской областной думы внесли документ в нижнюю палату парламента во вторник, 22 февраля. Они предлагают штрафовать граждан за плохое содержание питомцев на сумму от 500 до 1500 рублей, а индивидуальных предпринимателей — от трех до пяти тысяч рублей.