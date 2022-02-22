Россиян захотели штрафовать за плохое содержание домашних животных

В России начнут штрафовать граждан за плохое содержание домашних животных. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, под штрафы попадут, в частности, превышение допустимого количества на отдельно взятой жилой площади, небезопасный выгул, а также отказ хозяев убирать за животными на территориях общего пользования. Штрафы для граждан за эти правонарушения составят от 500 до 1,5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от трех до пяти тысяч рублей.

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы подмосковные депутаты. Он может быть принят в первом чтении уже в марте. По имеющимся данным, его поддерживает профильный комитет палаты и правовое управление парламента. Глава комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин отметил, что закон «Об ответственном обращении с животными» был принят еще в 2018 году, однако в нем не установлена административная ответственность за нарушение приведенных в документе требований.

«Комитет поддерживает предложение об установлении в КоАП ответственности за нарушение требований к содержанию домашних животных, в том числе при выгуле домашних животных», — написал Кобылкин в пояснительной записке к проекту.

Эксперты считают, что содержащиеся в законопроекте нормы вполне логичны, однако призывают не допустить перегибов.