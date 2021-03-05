Россиянам рассказали, как правильно выбирать продукты к Масленице

У россиян с понедельника начинается масленичная неделя. Для многих праздничных блюд общим продуктом станет мука. Ее важно правильно хранить и просеивать перед замесом теста. А при выборе сметаны и творога нужно обращать внимание на условия хранения и маркировку.

В Роспотребнадзоре напомнили, что к порче муки приводят такие процессы, как прогоркание, прокисание, плесневение, развитие насекомых и клещей и слеживание.

Выбирая сметану и творог нужно обращать внимание на условия хранения и маркировку. Так, температура хранения этих продуктов не должна превышать шести градусов, а в их составе не должно быть ничего, кроме молока и закваски.

Для начинки масленичных блюд часто используют ягоды. В ведомстве советуют не покупать замороженные ягоды, которые слиплись в один ледяной кусок. Также там уточнили, что на ягодах, продающихся в режиме самообслуживания, могут быть микробы от грязных рук или кашля и чихания покупателей.

Выбирая мясо, важно не покупать его в местах несанкционированной торговли, у случайных лиц или же с автомашин вдоль дорог, иначе есть риск купить продукт больных или павших животных.

Все блюда из мяса необходимо подвергать термической обработке, напомнили в Роспотребнадзоре. Это нужно для того, чтобы не получить кишечные инфекции или паразитарные заболевания.

Традиционные проводы зимы с ярмарками и гуляньями пройдут в городских округах Подмосковья. При этом основные праздничные гулянья пройдут ближе к концу Масленой недели, в субботу и воскресенье.