Гигантский самовар, битва богатырей и ярмарки. Где отметить Масленицу в Подмосковье

Следующую неделю вся Россия будет отмечать Масленицу. Традиционные проводы зимы с ярмарками и гуляниями пройдут в городских округах Подмосковья. Полную афишу мероприятий подготовил сайт welcome.mosreg.

Источник фото: welcome.mosreg.ru

По традиции основные праздничные гуляния пройдут ближе к концу масленичной недели, в субботу и воскресенье. В музее-заповеднике Пушкина в усадьбе Захарово на территории Одинцовского городского округа пройдет самый большой концерт.

Перед гостями праздника выступят народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбли «Русская песня», «Славяне» и «Россияне» и другие коллективы. Отведать блины и другие угощения можно на специальной гастрономической ярмарке.

Участников мероприятия также ждут театрализованные представления, мастер-классы и народные игры. Ждут гостей и в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» городского округа Клин. Для них подготовили настоящие молодецкие забавы, конкурсы и угощения.

Жители городского округа Солнечногорск провожать зиму выйдут на набережную озера Сенеж. Там можно попробовать свои силы в кузнечном мастерстве, покататься на упряжках хаски и посмотреть на выступления творческих коллективов.

Гигантский самовар появится на Советской площади Дмитровского городского округа. Вкусные угощения хорошо идут с горячим чаем.

Конкурс по бросанию вязаных блинов и богатырские забавы ждут гостей Орехово-Зуевского городского округа. Отдельную программу подготовили для детей. Кроме обычных забав на отдельной площадке пройдет выставка народных костюмов.

Настоящее фолк-шоу с театральными и народными коллективами пройдут в городском округе Серпухов. Развлекать гостей будут скоморохи и ходулисты.

В городском округе Красногорск проведут масленичный маскарад «Ряженый разгуляй». Рядом можно попробовать традиционные русские блюда, а также купить фермерские мед, варенье, сбитни и морсы на специальной ярмарке «Сделано в Красногорске».

Любителям истории Древней Руси прямая дорога в Талдомский городской округ. Там подготовили настоящие богатырские стрельбища со старинным осадными орудиями, пушкой и катапультой.

Масленичный поезд из семи частей, каждая из которых символизирует один день Масленицы пройдет по Сергиево-Посадскому городскому округу. Гостей праздника ждут интерактивные программы и народные гуляния. В городском округе Домодедово гостей будут развлекать ряженые артисты, там же пройдет огненное шоу.

Все мероприятия завершатся традиционным сжиганием чучела зимы, которая окончательно уступает свои права приходящей весне.