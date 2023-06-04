Общество 04 июня 2023, 09:06 Продукты подешевели в апреле только в России Россия в апреле стала единственной страной в Европе, где в подешевели продукты Freepik

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Россия стала единственной европейской страной, где в апреле зафиксировали продуктовую дефляцию — цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,22% в годовом выражении. Об этом проинформировало РИА «Новости».

Годовая дефляция на продукты наблюдалась в РФ до до апреля 2023 года лишь один раз — в июне 2018-го. Тогда показатель составил 0,42%.

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В других странах Европы цены на продовольствие выросли. Наибольшая инфляция отмечена в Венгрии — 39%. Также в лидерах — Словакия (25,4%), Эстония (23,4%), Сербия (23,1%) и Украина (22,2%). Наименьшую инфляцию зафиксировали в Швейцарии. Исследование провели на основе данных национальных статистических служб 40 стран Европы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о замедлении инфляции в стране до 2,3% в начале мая. Он отметил, что это минимальный показатель среди всех стран Европы. При этом уровень безработицы в России находится на рекордно низком значении и составляет 3,5%.