Общество 05 марта 2024, 03:32 Продолжительность рабочего дня в России установила рекорд Росстат: средняя длина рабочего дня в России в 2023 году выросла до 7,17 часа РИА «Новости»

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В России установили рекорд по длительности рабочего дня за последние 19 лет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя длина рабочего дня в России в 2023 году выросла до 7,17 часа. Максимальные нагрузки по времени ложатся на плечи работников рыболовной отрасли, администраторского дела, а также представителей сферы здравоохранения.

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В целом по сравнению с 2022 годом фактическая продолжительность рабочего дня увеличилась на 0,9% (или 4 минуты).

Ранее сообщалось, что более 72% россиян признались, что регулярно остаются на работе после окончания трудового дня. Из них 18% сотрудников задерживаются на рабочем месте почти каждый день. Около 20% соотечественников остаются в офисе допоздна один-два раза в квартал, 18% — до двух раз в месяц, еще 16% — пару раз в неделю. При этом 28% россиян уходят с работы вовремя.